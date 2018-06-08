ТОП-7 сервисов виртуальных АТС для IP телефонии в Украине

Виртуальная АТС — это облачная автоматическая телефонная станция, предоставляемая в качестве услуги для компании. Она же облачная АТС или облачная телефония. Особенность виртуальной АТС в том, что всё оборудование и программное обеспечение находится у того, кто предоставляет услугу, а компания работает с ней через интернет.

Виртуальная АТС — это не только IP телефония, но и набор множества полезных функций для компании: подключение в сеть всех ваших мобильных номеров, внутренние линии для отделов/сотрудников, отсутствие потери звонков в любое время суток, их история и аудиозапись разговоров, статистика операторов и бесплатная связь. Сегодня большинство CRM систем используют IP телефонию для работы.

Какие сервисы облачных АТС лидируют в Украине?

Мы собрали для вас ТОП 7 виртуальных АТС для IP телефонии в Украине, где сравним их стоимость и укажем особенности, которые мы получили непосредственно от представителей компаний.

Данный ТОП собран в произвольном порядке!

Binotel



«Binotel — это готовое решение, позволяющее телефонизировать любой вид бизнеса на основе виртуальной АТС Binotel™. Телефонизация офиса с Binotel – это единая корпоративная телефонная система, с широким набором эффективных бизнес-инструментов».

Особенности и преимущества от представителя Binotel: №1 в Украине и № 15 в мире по коллтрекингу по данным американского рейтинга Datanyse

Лучший B2B продукт для E-commerce, по результатам E-commerce Awards 2018

Лидер рынка по кол-ву подключенных клиентов: 10000 клиентов из разных сфер бизнеса То, что нас отличает от конкурентов: Самые выгодные тарифы на номера 0800 и собственные номера 044;

Удобный и понятный интерфейс;

Интеграция телефонии с CRM-системой. На сегодня Binotel бесплатно интегрируется с 50+ CRM-системами; Основные преимущества Binotel для клиентов: Увеличение количества принятых звонок за счет использования многоканальных номеров. Можно принимать и совершать несколько звонков на один телефонный номер;

Автоматическое перенаправление звонков на запасной номер телефона в нерабочее время;

Учет пропущенных вызовов. Все такие звонки попадают во вкладку “пропущенные” и менеджеры могут оперативно их обрабатывать, чтобы не терять клиентов;

История всех звонков. Клиенту доступна подробная статистика и аналитика по всем совершенным и принятым звонкам;

Постоянная аудиозапись звонков. Полученные аудиозаписи можно использовать для контроля работы персонала, для обучения новых сотрудников, для решения спорных ситуаций с клиентом;

Активная форма заказа звонка с сайта “Перезвонить Вам за 30 секунд?” и “Купить в один клик”;

Голосовые приветствия. Информируют клиента в нерабочее время и помогают удержать на линии, когда все менеджеры заняты;

Сервис Коллтрекинг — позволяет отслеживать эффективность рекламы и более эффективно распределять бюджет;

Готовое решение по сквозной аналитике для клиентов с CRM-системами Bitrix24 и AmoCRM;

Сервис Binotel Wire — приложение для мобильного телефона Android, которое записывает разговоры, собирает статистику и отправляет их в Личный кабинет Binotel My Business.

Цена от: 225 грн./мес. — тариф binotel Lite

Phonet



«Phonet — это IP-телефония для бизнеса для пользователей со всего мира где есть доступ к сети интернет. Phonet занимается организацией корпоративной телефонии для компаний различных отраслей и направлений бизнеса».

Особенности и преимущества от представителя Phonet:

Преимущества программных продуктов Phonet: Высокое качество связи благодаря специальному архитектурному решению;

благодаря специальному архитектурному решению; Доступ клиенту в настройки администратора для возможности самостоятельно делать настройки и перенастройки в удобное время (сценарии входящих и исходящих звонков, включая время их работы, подключение/удаление номеров, добавление/удаление пользователей и т.д.);

для возможности самостоятельно делать настройки и перенастройки в удобное время (сценарии входящих и исходящих звонков, включая время их работы, подключение/удаление номеров, добавление/удаление пользователей и т.д.); Права доступа пользователей могут удобно настраиваться и меняться самостоятельно администратором клиента в личном кабинете (просмотр и прослушивание звонков, скачивание и удаление аудиозаписей, просмотр аналитики);

и меняться самостоятельно в личном кабинете (просмотр и прослушивание звонков, скачивание и удаление аудиозаписей, просмотр аналитики); Запись внутренних телефонных разговоров между сотрудниками;

Переадресация на мобильный телефон возможна параллельно с дозвоном на IP-телефон (или софтфон) сотрудника;

телефон возможна параллельно с дозвоном на IP-телефон (или софтфон) сотрудника; Собственный интерфейс аналитики Call-Tracking в личном кабинете дополнительно к передачи всей информации в Google Analytics;

в личном кабинете дополнительно к передачи всей информации в Google Analytics; Передача каждой новой utm-метки (история переходов клиента) в карточку контакта в amoCRM и Битрикс24;

каждой новой (история переходов клиента) в карточку контакта в amoCRM и Битрикс24; Мини-CRM Teler удобна в использовании (поиск, фильтры, индивидуально настраиваемые поля карточки, колонки в таблице контактов);

(поиск, фильтры, индивидуально настраиваемые поля карточки, колонки в таблице контактов); Подключаем Sip-trunk по IP-адресу (благодаря архитектурному решению), возможность подключения номеров Вегателеком;

(благодаря архитектурному решению), возможность подключения номеров Вегателеком; Виджет обратного звонка с возможностью индивидуально настроить текст и дизайн под сайт клиента, качественная адаптивная версия для посетителей с мобильных устройств;

с возможностью индивидуально настроить текст и дизайн под сайт клиента, качественная адаптивная версия для посетителей с мобильных устройств; Интуитивно понятный интерфейс личного кабинета (важная информация выделяется шрифтом, цветом, размером). Преимущества компании Phonet:

— Лучшая тарификация за предоставляемые возможности (тарифные пакеты, Колл-трекинг, FMC);

— Коробочная версия IP АТС, которая устанавливается на сервер клиента (Локальное решение);

— Ежедневная техподдержка работает: пн-пт с 8:00 до 19:00, сб-вс 9:00-18:00.

Цена от: 196 грн./мес. — тариф Команда

Zadarma



«Интернет-телефония (ip-телефония) от Zadarma — это сеть телефонной связи на основе Интернет. В этой сети Ваши звонки не зависят от городских или мобильных телефонных сетей, Вы можете звонить с любого устройства подключенного к сети Интернет, в каком бы городе и стране Вы не находились».

Особенности и преимущества от представителя Zadarma:

Главное конкурентное преимущество нашей АТС — она полностью бесплатная, мы не берем никаких дополнительных платежей за количество абонентов или за функции АТС, то есть клиент платит только за исходящие звонки и только за аренду виртуального номера. В нашей витрине номеров — номера в 90 странах мира, в том числе номера бесплатного вызова 8-800. И, конечно, самые выгодные тарифы на международные направления, в частности в страны Европы, США, Канаду. Соответственно минимальная стоимость АТС равна нулю, средняя стоимость виртуального номера в Украине — 5 долларов в месяц, средняя стоимость виртуального номера в Европе — 2 доллара в месяц, все входящие на номера, если принимаете звонки через Интернет, полностью бесплатные.

Цена: бесплатно. Плата за звонки и аренду номера.

Ringostat



«Ringostat — сервис аналитики звонков, который позволит понять, какая реклама приносит звонки, а какая работает неэффективно. Также с его помощью можно оптимизировать работу отдела продаж. В функционал Ringostat входит полноценная виртуальная АТС».

Особенности и преимущества от представителя Ringostat:

Возможности АТС Ringostat: Гибкие схемы переадресации. Настраивайте порядок приема и обработки звонков, а также на какие телефоны они будут поступать.

Настраивайте порядок приема и обработки звонков, а также на какие телефоны они будут поступать. Многоуровневое голосовое меню. Оно перенаправляет звонки между отделами, проигрывает приветствия и аудиозаписи, заменяет стандартные гудки на музыку. Вы можете использовать как собственные аудиозаписи так и доступные по умолчанию.

Оно перенаправляет звонки между отделами, проигрывает приветствия и аудиозаписи, заменяет стандартные гудки на музыку. Вы можете использовать как собственные аудиозаписи так и доступные по умолчанию. Аудиоуведомления менеджера. После поднятия трубки менеджер слышит уведомление, из какого канала трафика пришел клиент, и обращение ли это через форму обратного звонка.

После поднятия трубки менеджер слышит уведомление, из какого канала трафика пришел клиент, и обращение ли это через форму обратного звонка. Очереди звонков . Если все менеджеры заняты, клиент попадает в очередь звонков. Она распределяет обращения клиентов в зависимости от загрузки менеджеров и сценария, который вы можете задать самостоятельно. Таким образом, звонки будут обрабатываться более оперативно, и вы не будете пропускать обращения.

. Если все менеджеры заняты, клиент попадает в очередь звонков. Она распределяет обращения клиентов в зависимости от загрузки менеджеров и сценария, который вы можете задать самостоятельно. Таким образом, звонки будут обрабатываться более оперативно, и вы не будете пропускать обращения. Неограниченное количество внутренних пользователей. В ATC Ringostat можно создать неограниченное количество SIP-аккаунтов в рамках одного проекта.

В ATC Ringostat можно создать неограниченное количество SIP-аккаунтов в рамках одного проекта. Голосовая почта. Если все менеджеры заняты или у вас выходной, вы можете переадресовать клиента на голосовую почту. Ringostat сразу отправит уведомление о том, что клиент оставил сообщение.

Если все менеджеры заняты или у вас выходной, вы можете переадресовать клиента на голосовую почту. Ringostat сразу отправит уведомление о том, что клиент оставил сообщение. Webhook-номер переадресации. Webhook-номер — это инструмент, который позволяет АТС Ringostat переводить звонок на направление, полученное от клиента.

Webhook-номер — это инструмент, который позволяет АТС Ringostat переводить звонок на направление, полученное от клиента. Подключение собственных номеров. Если у клиента есть свои собственные sip-номера, он может подключить их. Клиенту не нужно арендовать номера или менять собственные.

Если у клиента есть свои собственные sip-номера, он может подключить их. Клиенту не нужно арендовать номера или менять собственные. Черный список. Если на какой-то номер поступает много нецелевых звонков, номер можно добавить в черный список. И менеджерам больше не придется тратить время на обработку обращений, не ведущих к продажам.

Если на какой-то номер поступает много нецелевых звонков, номер можно добавить в черный список. И менеджерам больше не придется тратить время на обработку обращений, не ведущих к продажам. Уведомления о пропущенных звонках. Вы можете получать оповещения о каждом пропущенном обращении по sms и на email.

Цена от: 779 грн./мес. — тариф Basic

Lifecell



«lifeсell — торговая марка, под которой украинский оператор мобильной связи ООО «Лайфселл» предоставляет с 15 января 2016 услуги сотовой связи в стандартах GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100 и LTE Advanced Pro».

Особенности и преимущества от представителя Lifecell: Виртуальная АТС от lifecell дает возможность предприятию любого размера создать свою идеальную систему телефонии: управление входящими звонками, распределения нагрузки сотрудников, повышения качества обработки обращений клиентов и другие полезные возможности виртуальной АТС.

Преимущества Виртуальной АТС от lifecell :

· Решения для малого, среднего и крупного бизнеса. Интеграция системы независимо от масштабов бизнеса, как для небольшой компании, так и для компаний с масштабной, сложной офисной структурой.

· Возможность протестировать за 1 грн. Пользование «Виртуальной АТС» от lifecell в течение одного месяца в собственном офисе за 1 грн. с НДС и ПФ.

· Гибкая интеграция системы. Легко развернуть офисную телефонию без строительства физической локальной сети, приобретения телефонных аппаратов и оборудования для офисной телефонной станции. Достаточно установить клиентские программы на терминалы сотрудников.

· Мобильность. Сохранение телефонных номеров при смене расположения офиса или отделений. Гибкое изменение номерного плана внутри офиса и между отделениями.

· Мобильные и городские номера. Объединение вашего мобильной и фиксированной связи в единую корпоративную сеть с 0,01 грн/мин с внутренней короткой нумерации.

· WEB-интерфейс. Гибкая настройка и управление офисной телефонией с помощью WEB-интерфейса.

Цена от: 149 грн./мес. — тариф Виртуальная АТС 5

Київстар



«Киевстáр — украинская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и 4G».

Особенности и преимущества от представителя Киевстар:

С помощью услуги «Виртуальная мобильная АТС» для корпоративных клиентов, наши клиенты смогут воспользоваться функционалом офисных АТС как на фиксированных, так и на мобильных телефонах, что позволит Вам: оптимизировать затраты на услуги связи; воспользоваться широким спектром уникальных услуг (управляемых в он-лайн режиме с помощью ВЕБ портала), оптимизирующих и упрощающих бизнес процессы в компании. Так же услуга объединяет мобильные и фиксированные номера корпорации. «Инновации становятся доступнее. С услугой «Виртуальная мобильная АТС» бизнес-клиенты «Киевстар» могут просто решать сложные вопросы. Объединить звонки с мобильных и фиксированных номеров или даже из номеров, которые расположены в разных регионах Украины, распределить входящие звонки так, чтобы не потерять ни одного клиента, создать интерактивное голосовое меню, ограничить незапланированные расходы — сегодня бизнес-клиенты «Киевстар» могут получить эти возможности в целом или выбрать необходимое.

Цена от: 6 грн./мес. — тариф Сокращенный номер

Atelecom



«Атлантис Телеком — единственная компания в Украине, которая использует самую современную телекоммуникационную платформу, успешно работающую в 70 странах у 400 операторов и обслуживает 50 млн. клиентов, которые осуществляют 500 млн телефонных звонков».

Особенности и преимущества от представителя Атлантис Телеком:

При телефонізації офісів абоненти можуть скористатися всім спектром сучасних телекомунікаційних послуг включаючи аудіо- і відео- зв’язок, передачу в період сесії даних (презентація, робочий стіл і т.п.). Послуги — є економічною альтернативою стаціонарним АТС бізнес-класу і в багатьох випадках можуть забезпечити абонентам помітні переваги, включаючи конфіденційність передачі даних.

Налаштування послуг спеціально адаптуються до специфічних вимог кожного телефонного користувача і володіють достатньою гнучкістю для того, щоб згодом їх можна було легко та за мінімальний час змінювати за потребою клієнта (додавання абонента в групу, заміна номера, зміна прав і т.п.).

Нові послуги негайно стають доступні всім абонентам. Таким чином, не потрібно купувати нове або додаткове обладнання. Для управління всіма офісами і послугами існує адміністративна Веб-панель з повним набором можливостей по конфігурації системи і отримання статистичних даних.

У кожного абонента обов’язково є Веб-доступ до особистого кабінету з можливістю особистих налаштувань і отримання статистичної інформації.

Цена от: 100 грн./мес. — тариф Super light

Можно предположить, что представленный ТОП компании IP телефонии ещё долгое время будут занимать первенство на украинском рынке. У каждой компании свой функционал, сервис и цена. Выбирайте из тех, с которыми вам комфортно работать и которые действительно положительно влияют на ваш бизнес.

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